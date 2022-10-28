Зберігав на комп'ютері понад 500 фото з дитячим порно: у Запоріжжі викрили любителя нездорової «полунички»

У Запоріжжі повідомлено про підозру чоловіку, який зберігав 571 графічне зображення з дитячою порнографією. Йому інкримінують ч.1 ст. 301−1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України.

Як повідомляють в ГУНП в Запорізькій області, за місцем мешкання 49-річного жителя Запоріжжя поліцейські провели санкціонований обшук і вилучили речові докази причетності до кримінального правопорушення — системний блок, жорсткий диск та флеш-носій.

Фото поліції

За умисне придбання та зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження раніше не судимому чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше у Києві про підозру повідомили 40-річній жінці, яка зберігала та збувала дитяче порно. У неї вдома вилучили фото та відеоматеріали порнографічного характеру, комп'ютерну техніку та мобільні термінали. Перевіряється інформація про створення жінкою порнографічного контенту із залученням її дітей віком 14 та 9 років.

Фото запорізької поліції

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