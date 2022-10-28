«Їздив із символом „Z“ на задньому склі»: у Німеччині 62-річний чоловік отримав чималий штраф

Окружний суд Гамбурга засудив місцевого жителя до покарання у вигляді штрафу у розмірі 1800 євро за розміщення символу «Z» на задньому склі свого автомобіля. Суд визнав автомобіліста винним у потуранні вчиненню кримінальних правопорушень, повідомляє Spiegel.

Обвинувачений не заперечував, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш з синьою літерою Z.

«На думку суду, — пише Spiegel, — це виходить за рамки солідарності з росією і є схваленням війни в Україні, яка є агресивною війною у розумінні Міжнародного кримінального кодексу. «Z» — символ російської війни. Літера розшифровується як гасло «За перемогу». Про це було відомо широкій громадськості завдяки широкому висвітленню у ЗМІ безпосередньо перед скоєнням злочину. Повідомлення на вікні автомобіля не можна було зрозуміти інакше, ніж те, що обвинувачений морально стоїть за командирами, а отже, за виконавцями агресивної війни.

На думку районного суду, це становило публічне схвалення злочинних дій, що могло призвести до порушення громадського спокою. У суді 62-річний чоловік стверджував, що «Z» — це лише остання літера латинського алфавіту. Пов'язувати цей лист з війною в Україні було б, на його думку, «дуже, дуже крутою тезою».

Зрештою, чоловік отримав постанову про штраф, на яку він подав апеляцію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Таврії», «Шахтаря» та збірної України Олександр Гайдаш зіграв у окупованому Криму з ганебною Z-символікою на футболці.

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