Обіцяв «клієнту» закрити справу: у Києві на хабарі у 150 тисяч доларів викрили працівника СБУ

Правоохоронці продовжують ліквідувати корупційні схеми серед чиновників та силовиків.

Так, співробітник головного управління СБУ у Києві та Київській області вимагав хабар у 150 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та повернення майна, повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, співробітник СБУ за 150 тисяч доларів пообіцяв допомогти людині повернути вилучене майно та закрити кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисних копалин, яке розслідується слідчими ДБР.

Після отримання 30 тисяч доларів, його затримали правоохоронці. Перший транш у 10 тисяч доларів хабарник отримав раніше.

Раніше на хабарі затримали одного з військкомів у Полтавській області.



Як повідомляли «ФАКТИ», гучна справа хабарника — колишнього голови Полтавської ОДА, якого підозрюють в отриманні 176 тисяч євро та автомобіля преміум-класу, наближається до логічного завершення. Колишньому чиновнику повідомлено про підозру щодо отримання неправомірної вигоди. Його спільників підозрюють у пособництві.

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