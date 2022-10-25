«Можуть знову вдарити по тому, що не «добили»: таролог розповіла, чого чекати від рашистів наприкінці жовтня

Український таролог Людмила Хомутовська, яка раніше спрогнозувала, що дрони запускатимуть з білорусі, найбільше — по Київській області та центру України, за допомогою карт дала прогноз, чого очікувати українцям наприкінці жовтня, та відразу попередила, аби люди не ігнорували сигналів тривоги.

«Місто Київ чекають нехороші новини, розруха та смерть. Те саме стосується й області, хоча там трохи краще, ніж у столиці. Дніпропетровська область — доволі поганий прогноз, „повний армагедон“, Дніпро — 50 на 50, щось відбиватимуть, щось буде долітати. На Житомир та область також чекають прильоти, хороших прогнозів мало. Не все долетить, але активність спостерігається. Скоріше за все, небезпека стосуватиметься того, у що вже влучали і що не „добили“. По Запоріжжю стає все-таки трохи легше. Карта „четвірка пентаклів“ вказує на те, що ситуація трохи нормалізується, наскільки це можливо. В області спостерігається активність на рівні боїв».

На Кропивницький, пояснила Хомутовська, максимальна увага, червоний рівень загрози.

«Буде дуже важко, може посилитися евакуація людей. Миколаївська область — максимальна активізація, місто — стабільно погано. В Одесі також буде тривожно. Карта „вісім мечів“ вказує на відсутність інформації, тобто може буде удар по комунікаціях і, як наслідок, відсутність світла та інтернету», — додала Хомутовська.

Раніше таролог дала прогноз на тиждень, зазначивши, що житомирянам та киянам треба бути обережними, бо для них «немає добрих новин».

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