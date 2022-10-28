«Зрадникам ніде не раді»: в рф вимагають «виперти» з телебачення Жанну Бадоєву

Колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва, який з першого дня повномасштабного вторгнення засудив режим путіна, продовжує працювати на пропагандистському «Першому каналі», де веде передачу про подорожі. Крім того, телеведуча жодного разу не висловила свою позицію щодо війни в Україні. Днями стало відомо, що голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна різко висловилася з цього приводу, повідомляють рашистські ЗМІ. Вона вже надіслала листи міністру культури рф ользі любимовій і гендиректору «Першого каналу» костянтину ернсту з проханням прибрати Бадоєву із займаної нею посади.

«Мені незрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення як ведуча повернулася громадянка України та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти спеціальної військової операції. Вважаю, що таким персонам не місце на ТБ і її необхідно зняти з ефіру. Прошу вас, шановний Костянтине Львовичу, повідомити про те, як змінюється медіаплан телеканалу з урахуванням сучасного державного порядку денного, і чи враховується при цьому думка громадськості», — написала вона.

Сама ж Бадоєва, яка народилась у Литві, але довгий час мешкала в Україні і почала тут будувати кар’єру, поки ніяк не відреагувала на скандал. До слова, ще у травні українська журналістка Аліна Доротюк різко розкритикувала Жанну Бадоєву за те, що продовжує мовчати про війну в Україні та не називає росію агресором. А податки, які вона сплачує у рф, спонсорують ракети, які вбивають мирних жителів.

Нагадаємо точку зору журналіста Остапа Дроздова на виступ путіна «Ця зима — його лебедина пісня».

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