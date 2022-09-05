«Там стоять батальйони російських солдатів»: Алан Бадоєв розповів про життя його рідних у Горлівці

Відомий режисер Алан Бадоєв, який ще нещодавно знімав розкішні кліпи для зірок, після війни відразу висловив свою позицію на підтримку України, а нині знімає документальну стрічку «Довга доба». Вона присвячена новому етапу життя нашого народу після 24 лютого. Днями режисер дав відверте інтерв’ю vogue.ua та розповів про рідню із Горлівки, яка нині під окупацією.

«У Горлівці сьогодні живуть моя тітка та племінник, двоюрідна сестра виїхала на заробітки до москви. Ми спілкуємося з ними, оминаючи гострі кути, хоча зараз це майже неможливо. На жаль, там є люди не проукраїнських настроїв — скажімо так, жертви пропаганди. Але я за них вболіваю, боюсь — у будь-якому разі. Я часто казав рідним: приїжджайте до Києва, але вони не готові переїжджати. І це величезна проблема, і я не знаю, як їй зарадити. Бо там стоять батальйони російських солдатів…»

За словами режисера, він дуже сумує за рідним містом, адже із ним пов’язані теплі спогади.

«Я мав багато друзів, мав розкішних учителів, чудову класну керівницю Ольгу Степанівну. Але я не витримував атмосфери міста, я був білою вороною в Горлівці, мені було душно».

Нагадаємо, що багато світових зірок підтримали Україну. Вони висловлюють солідарність на концертах, у соціальних мережах. Так, Шон Пенн неодноразово відвідував українські міста, він знімає документальний фільм про нашу країну. Україну відвідав і знаменитий американський режисер, сценарист та актор Лев Шрайбер.

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