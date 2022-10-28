Відомий український журналіст та письменник Остап Дроздов прокоментував на своїй Facebook-сторінці годинний виступ президента рф володимира путіна. За його словами, очільником кремля обрано тактику примусу до перемовин із Заходом.

«Їх вірогідність я оцінюю 30/70. На вигризання перемовин кремль кине всі свої сили й задіє всі євроконсерви. Питання відкрите. Ядерна тема тримається на весну. Якщо взимку енергетичний терор на пару з іранською військовою підмогою не зламають ситуацію, то навесні ядерну ескалацію можна розцінювати як основний сценарій. Звісно, якщо до весни путін доклигає. Війна остаточно позиціонується як протистояння Заходу. Так і є. В цьому контексті Україна не зможе мати власних рішень і не повинна: всі вони є солідарними рішеннями Заходу. Позиціонування війни раша VS світ нам вигідне. Російський терорист як лідер східних деспотій оголошує право на свій розсуд будувати суспільний лад без демократії й на протиставленні з лібералізмом. Побажаймо удачі в цьому: самоізоляціонізм рф призведе до квантового стрибка орків на 100 років назад».

Попри весь скепсис коментаторів, пояснює Дроздов, він побачив окріплого після вересневих поразок диктатора.

«Внутрішню кризу з могілізацією він пройшов. Ця зима — його лебедина пісня. Все руйнівне, що лишилося в арсеналі ворога, буде запущене протягом наступних 4 місяців. Це — ва-банк. Москва ставить на кон 300-річну репутацію імперії. Для нас нічого не міняється. Стоїмо далі. І пришвидшуємо кінець 300-літньої карги».

Нагадаємо про думку Сергія Гайдая: «З путіним все може статися. А росіян слід просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».

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