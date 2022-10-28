Похолодання не назавжди: синоптикиня розповіла про «температурні стрибки» наступного тижня

У суботу, 29 жовтня, в Україні буде ще один день «бабиного літа» — повітря прогріється до +14…+19 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко, дощ, переважно невеликий, пройде у західних та північних областях. На решті території — без опадів, на півдні очікується сонячна погода.

У Києві в суботу буде хмарно, але тепло — до +16…+17 градусів.

«Практично — найтепліший день з найближчої синоптичної перспективи, хоч і з невеликим дощем. Надалі — холодніше, але ще будуть підстрибування градусів нагору. Навіть уночі „мінусів“ не бачити», — пише Діденко.

Судячи з прогнозу Укргідрометцентру, досить тепла погода збережеться і в першій декаді листопада, найтепліше буде на півдні, у центрі та на заході.

Нагадаємо, згідно з минулим прогнозом Діденко, протягом 4−6 листопада, похолодання в Україні посилиться, частіше будуть йти дощі.

А суттєвого похолодання з заморозками та мокрим снігом варто очікувати у третій декаді листопада.

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