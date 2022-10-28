«Готові до всього»: екіпаж авіаносця США готується до війни з росією, а поки стримує загрози

Нещодавно колишній директор ЦРУ генерал США Девід Петреус припустив можливість участі американських військ у війні на боці України. І ось днями екіпаж авіаносця США USS George H. W. Bush (CVN-77) заявив, що готовий вступити в бій із росією, якщо надійде наказ, однак їхня місія полягає у стримуванні загроз і запобіганні ескалації. Про це командування авіаносця повідомило виданню Sky News.

«За останні кілька днів літаки F-18 з авіаносця на півдні Європи пролетіли аж до Литви й Польщі на східному краю Альянсу, поблизу росії, діючи разом з військовими літаками інших країн НАТО, військовими кораблями та сухопутними військами НАТО», — йдеться у публікації.

Командувач авіаносної ударної групи сказав Sky News, що його послання росії полягає в тому, що його підлеглі, чоловіки й жінки, «готові до будь-якої місії».

«Ми хочемо миру — цього хочуть усі, — сказав контрадмірал Денніс Велес, виступаючи в ангарі на борту корабля, який вміщує понад 70 літаків, гелікоптерів та інших літальних апаратів. — Ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилася, щоб повернути стабільність в регіон і мати мирну і стабільну Європу — але що стосується нас, ми готові».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що він готовий до війни, якщо це буде необхідно, адмірал сказав: «Цей корабель, ця ударна група, наші союзники — ми готові до всього. Ми демонструємо це кожного дня».

Щонайменше два російські військові кораблі спостерігали за навчаннями, які є частиною низки заходів НАТО, з безпечної відстані, так само як і російські літаки.

«Ми їх бачили», — сказав контрадмірал Велес, виступаючи 25 жовтня, коли ударна група авіаносця і кораблів супроводу проходила через Адріатичне море біля берегів Італії.

Щодо того, що було сказано росіянам, він відповів: «Нічого… Вони мають таке ж право, як і ми, діяти в міжнародних водах, тому ми просто дотримуємося міжнародного права і правил дорожнього руху».

Зараз авіаносець США перебуває у водах Південної Європи, беручи участь у відносно новій серії навчань НАТО під назвою «Нептун». Вони дадуть змогу союзникам діяти «швидше, гнучкіше і динамічніше в тестуванні можливостей своїх морських, повітряних і наземних сил».

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