Російські залізничники влаштовують диверсії, щоб блокувати постачання армії рф в Україні

Партизани в росії, як і їхні побратими в Білорусі, намагаються цілеспрямованими диверсіями заблокувати військові постачання для армії рф, що воює в Україні. Їхня робота пов'язана з ризиком для життя.

За даними британської розвідки, залізничні партизани в росії також активно виступають проти війни лідера кремля володимира путіна в Україні. «Останній вагон» — назва антивоєнного руху, який спеціально займається диверсіями проти військового транспорту на залізничних шляхах. Хто його організатори — поки невідомо.

Країна-окупантка перекидає танки та іншу важку бойову техніку, боєприпаси та пальне в зону бойових дій у вантажних вагонах. Залізничні партизани хочуть цього не допустити, про що пишуть на своєму сайті та в телеграм-каналі, який має понад 9 000 підписників. Вони закликають до активної участі у спротиві війні, наприклад, шляхом перекриття залізничних колій дротами. У повідомленні говориться, що це необхідно робити по всій росії для того, щоб перекрити постачання російських військ в Україні. При цьому особливо згадуються московський та санкт-петербурзький залізничні вузли, залізничні магістралі до білорусі та на її території, де також діють залізничні партизани, а також до Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької, Краснодарської, Ростовської областей і в анексований росією Крим.

Раніше повідомлялося про ліквідацію партизанами окупованому Мелітополі залізничників-зрадників.

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