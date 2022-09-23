В окупованому Мелітополі ліквідовано сім'ю залізничників-зрадників

У Мелітополі, де партизани не дають спокою окупантам та колаборантам, уночі пролунав вибух у квартирі подружньої пари, яка співпрацює із загарбниками.

Як повідомляє «РІА-Мелітополь», вибух стався в будинку на вулиці Шмідта, 40, де загинула родина колаборнатів — Оксана та Сергій Дерябіни.

Фото РІА-Мелітополь

Оксана Дерябіна раніше працювала заступником начальника залізничної станції «Мелітополь». Після окупації регіону вона стала начальником, брала безпосередню участь в організації постачання озброєння та рашистських боєприпасів у північному напрямку та вивезенням викраденого зерна у південному. Сергій Дерябін також працював на залізничній станції «Мелітополь» у підпорядкуванні дружини.

За даними видання, близько 7 години ранку пролунав вибух і на вулиці А. Невського в районі охоронної структури окупантів. Наразі не відомо, де точно це сталося.

Нагадаємо, що у звільненому Куп'янську Харківської області було затримано «начальника народної міліції» Балаклії.

Фото «РІА-Мелітополь»

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