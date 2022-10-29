Президент України Володимир Зеленський вважає фейковими заяви ворога про нібито завершення «часткової мобілізації», адже на передовій українські воїни бачать зовсім інше. Там агресор досі намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро путіну може знадобитися нова хвиля відправки людей на війну.

Проте в Україні до такого сценарію готуються, розуміючи, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну, в т. ч. за допомогою спільників в Ірані. Про це президент Зеленський заявив у щоденному зверненні до українців.

Саме тому Україна щоденно працює з партнерами задля посилення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури, передусім енергетичної, адже попередні удари ворога по ній призвели до запровадження графіків стабілізаційних відключень електроенергії у Києві і області, на Житомирщині, Полтавщині, Рівненщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині.

Тим часом, наголосив очільник держави, окупанти додали ще один виклик — на окупованій території. Там вони буквально демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя — закривають медичні установи у містах, вивозять обладнання, машини швидкої і тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію рф. Передусім це стосується Херсонської області.

«росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу… росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів», — акцентував президент.

Також він закликав всіх співвітчизників, які нині перебувають у цих окупованих містах і районах, допомагати одне одному — попри будь-які дії окупантів. Адже український прапор повернеться. Зараз лише потрібно витримати цей час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України.

Окремо президент подякував союзникам зі США, які вже оголосили про черговий пакет військової допомоги України на 275 мільйонів доларів, а також з Канади, яка прийняла рішення щодо випуску суверенних облігацій на 500 млн доларів, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні.

Нагадаємо, напередодні, в день звільнення України від фашистських нацистів, президент Зеленський провів паралелі між рашистами і фашистами.

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