У платіжках за електрику з'явиться нова графа, а поміняти постачальника електроенергії можна буде лише за три дні, — рішення НКРЕКУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка раніше радила українцям в окупації не сплачувати окупантам за комунальні послуги, ухвалила постанову «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії».

НКРЕКП повідомляє, що цією постановою передбачені певні кроки щодо захисту прав споживачів:

врегульовується спрощена процедура зміни електропостачальника, що дасть можливість споживачу в порівнянні з нормативно встановленим строком переходу до нового електропостачальника за 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні;

з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією щодо нарахувань за спожиту електричну енергію, електропостачальників зобов’язано в рахунках на оплату зазначати інформацію про початкові та кінцеві покази засобів обліку електричної енергії, на підставі яких здійснюються нарахування;

для споживачів, електроустановки яких мають невелику потужністю до 0,1 кВт, спрощено відносини з електрозабезпечення — врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення засобів вимірювальної техніки (лічильників).

Нагадаємо, що навесні цього року Кабімн ухвалив рішення півроку не коригувати тарифи на електроенергію, що мало відбутися після завершення опалювального сезону. Тоді у відповідній ухвалі дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року.

А влітку Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води.

Фото Pixabay

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram