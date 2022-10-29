Як час догляду за малолітньою дитиною зараховуватимуть до страхового стажу: у Пенсійному фонді роз'яснили нюанси
До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковомудержавному пенсійному страхуванню, та за які щомісяця сплачувалися страхові внески. Проте якщо мова заходить про врахування у страховому стажі періоду догляду за дитиною до 3 років, є свої нюанси, роз'яснюють у Пенсійному фонді.
Так, пунктом 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від
Тому, якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період
А після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, автоматично, за даними системи персоніфікованого обліку.
Тож незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період зараховується до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Нагадаємо, раніше юристи вже пояснювали, юристи пояснили, які періоди обов'язково зараховуються до страхового стажу, окрім власне періоду трудової діяльності.
Фото Pixabay88
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