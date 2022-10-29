Як час догляду за малолітньою дитиною зараховуватимуть до страхового стажу: у Пенсійному фонді роз'яснили нюанси

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковомудержавному пенсійному страхуванню, та за які щомісяця сплачувалися страхові внески. Проте якщо мова заходить про врахування у страховому стажі періоду догляду за дитиною до 3 років, є свої нюанси, роз'яснюють у Пенсійному фонді.

Так, пунктом 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, сплачуються з 1 січня 2005 року.

Тому, якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період з 01.01.2004 по 31.12.2004, цей період враховується до її страхового стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання жінкою допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці допомогу).

А після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, автоматично, за даними системи персоніфікованого обліку.

Тож незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період зараховується до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, раніше юристи вже пояснювали, юристи пояснили, які періоди обов'язково зараховуються до страхового стажу, окрім власне періоду трудової діяльності.

Фото Pixabay

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