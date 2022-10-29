Три категорії українців отримають збільшення до пенсії з 1 грудня: кому і скільки доплатять

З 1 грудня в Україні буде здійснено перерахунок прожиткового мінімуму для непрацездатних. В результаті буде підвищено встановлений розмір мінімальної та максимальної пенсій. Так, мінімальну пенсію збільшать на 66 грн, а максимальну — на 660 грн. Це випливає із бюджету Пенсійного фонду на 2022 рік, а також із заяви Міністерства соціальної політики.

Так, прожитковий мінімум у грудні підвищать для пенсіонерів з 2027 до 2093 грн, пише На пенсії.

Це дасть можливість збільшити:

• мінімальну пенсію збільшити на 3,5% до 2093 грн;

• максимальну пенсію збільшать із 20 270 до 20 930 грн.

«Також заплановано перерахунок усіх пенсій та допомоги вже у грудні, коли в нас вкотре підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум», — зазначили у Мінсоцполітики.

Але це підвищення торкнеться далеко не всіх пенсіонерів. На прибавку можуть розраховувати три категорії українців.

Перша категорія — ті, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менший за мінімальну. Фактично вони отримують мінімальну пенсію, а збільшення отримують разом із підвищенням прожиткового мінімуму.

Друга категорія — ті, хто отримує максимальну виплату. Йдеться про українців, які отримували високу зарплату або їх виплати порахували за спеціальною формулою. Вони можуть отримувати не більше ніж 10 прожиткових мінімумів. З 1 грудня це на 660 грн більше.

Третя категорія — ті, хто має великий стаж. За кожен рік стажу наднорми покладено збільшення у розмірі 1% прожиткового моменту. До грудня це 20,27 грн, а після грудня — 20,93 грн.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін затвердив розмір мінімальної пенсії на 2023 рік. Також стало відомо, на скільки підвищать пенсії українцям у 2023 році.

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