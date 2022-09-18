Кабмін затвердив розмір мінімальної пенсії на 2023 рік: на скільки більше отримуватимуть українці

Незважаючи на суперечливу інформацію про індексацію пенсій у 2023 році, а також на відмову Мінфіну збільшити мінімальну заробітну плату, мінімальна пенсія з нового року все ж таки підвищиться.

Справа в тому, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня збільшиться з 2027 до 2093 грн. А саме ця сума є розміром мінімальної пенсії. З нового року його залишать без змін та переглядів.

У той же час з 2023 року збільшаться вимоги до страхового стажу. Щоб вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже щонайменше 30 років, а не 29 років, як зараз. Протягом зазначеного періоду мають бути внесені обов'язкові страхові внески.

У 63-річному віці зможуть піти на пенсію українці, які мають страховий стаж 20 років. У 65-річному віці пенсія нараховується за наявності 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики повідомили про наміри перерахувати з 1 жовтня пенсії двом категоріям пенсіонерів — тим, хто досяг віку 75 років та тим, хто має достатньо стажу.

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