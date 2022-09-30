Що буде з пенсіями до кінця року: у Мінсоцполітики розкрили деталі

З 1 жовтня в Україні збільшиться мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим буде зроблено перерахунок мінімальної пенсії за віком для українців, які не працюють. Про це нагадав в етері всеукраїнського телемарафону заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Чиновник також додав, що з 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму.

«У 2021 році ми планували кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов'язані зі зростанням мінімальної заробітної плати — збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачено з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум», — сказав він.

Але наступного року таких підвищення у бюджеті не передбачено.



«На жаль, наступного року ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне й насамперед фінансування армії, безпеки та оборони — це пріоритет номер один. Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати», — сказав Музиченко.



За його словами, загальний бюджет соціальних видатків на 2023 рік становить близько 800 млрд грн. З них безпосередньо на пенсійне забезпечення передбачено 233 млрд грн.



«Якщо говорити взагалі, підвищення соціальних стандартів, яке планується на наступний рік, то рік до року це становитиме 5,4%. Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет наступного року формується у тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, у соціально-економічному плані, то, звичайно, у пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення», — додав заступник міністра.



Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, яким ще категоріям пенсіонерів чекати підвищення соцвиплат з 1 жовтня.

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