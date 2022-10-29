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Шоу-бізнес

Вилитий мама: «холостяк» Добринін показав сина, що підріс, і поставив провокаційне запитання

19:29 29 жовтня 2022
Микита Добринін

«Холостяк» та телеведучий Микита Добринін, який минулого року став батьком, показав у Instagram свого сина.

«Щодня отримую десятки повідомлень від вас на кого зараз найбільш схожий наш Лев. Яка версія найточніша? на маму на мого дідуся на тата», — написав він.

Шанувальники ведучого активно відповідають на його запитання.

Як писали «ФАКТИ», Нікіта Добринін і Даша Квіткова охрестили сина на восьмий день після його народження, а нещодавно вони повінчалися.

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