Вилитий мама: «холостяк» Добринін показав сина, що підріс, і поставив провокаційне запитання
«Холостяк» та телеведучий Микита Добринін, який минулого року став батьком, показав у Instagram свого сина.
«Щодня отримую десятки повідомлень від вас на кого зараз найбільш схожий наш Лев. Яка версія найточніша? на маму на мого дідуся на тата», — написав він.
Шанувальники ведучого активно відповідають на його запитання.
Як писали «ФАКТИ», Нікіта Добринін і Даша Квіткова охрестили сина на восьмий день після його народження, а нещодавно вони повінчалися.226
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