«Чому для нас це важливо?»: Нікіта Добринін та Даша Квіткова повінчалися через два роки після весілля

Відома українська блогерка Даша Квіткова та телеведучий Нікіта Добринін, які раніше перерахували для ЗСУ мільйон гривень, повідомили в Instagram, що обвінчалися. Це сталось через 2 роки після їхнього весілля.

«Ми довго чекали спокійної можливості це зробити. І нарешті обвінчалися. Чому для нас це важливо? Якщо чоловік та дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою і це їх спільне бажання — то тільки на добро і тут не потрібно зайвих аргументів. Чому саме зараз? Неважливо, коли: на початку сімейного життя, за 5 років, 10, або он як одні наші знайомі за 20 років подружнього життя. Усе залежить від поглядів пари, їхньої єдності. Чи радив би я іншим парам вінчання? Так. Та тільки в тому випадку, коли по-справжньому готові. У моєму розумінні, до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим та зрілим», — написав Добринін.

Даша Квіткова розповіла, що рішення про вінчання вона з чоловіком прийняла ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. Через війну їхні плани зруйнувалися, але пережита розлука дала їм зрозуміти, що не потрібно тягнути.

«Після двох років шлюбу ми вирішили, що наш зв'язок буде єдиним на небесах. Насправді ми вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну (назву якої називати не можна, бо інстаграм одразу блокує), все затягнулося. Понад місяць в розлуці і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживати кожен день, бо зараз той саме час», — написала вона.

В коментарях в Instagram шанувальники та зірки шоу-бізнесу активно вітають подружжя.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Нікіта Добринін став ведучим нового розважального проекту.

Фото: Instagram Квіткової та Добриніна

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