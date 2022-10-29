39.09 / 39.91 38.38 / 39.43
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Виграв на 10 кілометрах лише 0,1 секунди: українець Романчук здобув «золото» престижних змагань у Греції

21:13 29 жовтня 2022
Михайло Романчук на Oceanman World

26-річний український плавець Михайло Романчук, який «похуліганив» із красунею-дружиною на даху будинку в Парижі, став тріумфатором престижних змагань — світового фіналу Oceanman World, що проходив на грецькому острові Крит.

Наш співвітчизник стартував у запливі на найдовшу дистанцію — 10 км, у якій взяли участь 130 плавців як чоловічої, так і жіночої статі. Припливши до фінішу з результатом 1 годину 35 хвилин 33,301 секунди, Михайло випередив лише на 0,120 секунди німця Флоріана Веллброка (1:35:33.421 сек) та майже на 2,5 секунди його співвітчизника Роба Муффельса (1:35:35.761) Примітно, що четвертою до фінішу припливла дівчина, Шарон ван Рувендаал із Нідерландів, відставши від трійки призерів майже на три з половиною хвилини.

Зазначимо, що цей успіх став першим у кар'єрі уродженця Рівного у змаганнях на відкритій воді.

Додамо, що Романчук відмовився від участі в чемпіонаті світу на короткій воді, який пройде у грудні 2022-го в Австралії, мотивувавши своє рішення надто великими витратами заради цієї поїздки, та буде цілеспрямовано готуватися до чемпіонату світу в японській Фукуоці в липні наступного року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Магучих уперше виграла фінал «Діамантової ліги» та заробила солідні призові.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

Хаві Мартінес

«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту