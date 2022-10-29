Виграв на 10 кілометрах лише 0,1 секунди: українець Романчук здобув «золото» престижних змагань у Греції

26-річний український плавець Михайло Романчук, який «похуліганив» із красунею-дружиною на даху будинку в Парижі, став тріумфатором престижних змагань — світового фіналу Oceanman World, що проходив на грецькому острові Крит.

Наш співвітчизник стартував у запливі на найдовшу дистанцію — 10 км, у якій взяли участь 130 плавців як чоловічої, так і жіночої статі. Припливши до фінішу з результатом 1 годину 35 хвилин 33,301 секунди, Михайло випередив лише на 0,120 секунди німця Флоріана Веллброка (1:35:33.421 сек) та майже на 2,5 секунди його співвітчизника Роба Муффельса (1:35:35.761) Примітно, що четвертою до фінішу припливла дівчина, Шарон ван Рувендаал із Нідерландів, відставши від трійки призерів майже на три з половиною хвилини.

Зазначимо, що цей успіх став першим у кар'єрі уродженця Рівного у змаганнях на відкритій воді.

Додамо, що Романчук відмовився від участі в чемпіонаті світу на короткій воді, який пройде у грудні 2022-го в Австралії, мотивувавши своє рішення надто великими витратами заради цієї поїздки, та буде цілеспрямовано готуватися до чемпіонату світу в японській Фукуоці в липні наступного року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Магучих уперше виграла фінал «Діамантової ліги» та заробила солідні призові.

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