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Україна зазнає втрат: за добу окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області

11:14 30 жовтня 2022
Розбиті будинки на Донеччині

Протягом останньої доби російські окупанти вбили ще 5 мирних жителів Донецької області, де нині ЗСУ веде запеклі бої з ворогом.

Крім того, правоохоронці виявили тіла ще 5 цивільних, які загинули під час окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, 5 людей загинули 29 жовтня в Антонівці, Першотравневому, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 — у Коров'ячому Яру, 2 — у Святогірську та 1 — у Лимані.

«Ще 8 людей за вчора дістали поранення», — додав Кириленко.

Всього на ранок неділі, 30 жовтня, на Донеччині загинули 1125 мирних жителів, ще 2499 отримали поранення.

При цьому в страшні цифри не входять дані про жертви у Маріуполі та Волновасі, де точну кількість жертв встановити неможливо.

Нагадаємо, відомий політтехнолог пояснив, чому на даному етапі війни для путіна контроль над Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Новою Каховкою важливіший, ніж над Херсоном, Лисичанськом та Сєвєродонецьком.

Фото t. me/pavlokyrylenko_donoda/

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Розбиті будинки на Донеччині

Україна зазнає втрат: за добу окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області

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