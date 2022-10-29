У ніч на 29 жовтня в Севастополі, де з серпня почали готувати бомбосховища, були атаковані чотири військові кораблі чорноморського флоту рф — у тому числі фрегат, носій крилатих ракет «Калібр» «Генерал Макаров» і десантний корабель. Про це повідомили українські ЗМІ.

Пожежа в порту

За попередніми даними, удару було завдано безпілотником RQ-4 Global Hawk, який злетів з італійської військової бази, а також українськими бойовими дронами-камікадзе.

В результаті система радіолокації «Адмірала Макарова» отримала пошкодження, також заробив пробоїну мінний тральщик чф рф.

Окупаційна «влада» Севастополя дані про атаку підтверджує, називаючи її наймасштабнішою з початку «спеціальної військової операції». І хоча, за їхніми запевненнями, «всі безпілотні апарати були виявлені та знищені заздалегідь», у місті вирішили закрити доступ до зовнішніх камер спостереження для цивільних осіб, аби не допустити публікації кадрів з ударами по різних об'єктах та з роботою систем ППО.

Свою заяву зробили і в міноборони росії — там стверджують, що в атаці було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників. Результатом стало «незначне» ушкодження морського тральщика «Іван Голубець», а також бономережевого загородження у бухті Південна. При цьому нібито всі повітряні цілі було знищено.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу, станом на ранок 29 жовтня ЗСУ знищили 16 кораблів та катерів агресора, включаючи відомий крейсер «Москва».

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