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Україна

Самі винні: у ЗСУ назвали ймовірну причину «бавовни» у Севастополі

17:31 29 жовтня 2022
Вибух

В оперативному командуванні «Південь» припустили, що причиною вибухів в окупованому Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

«Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше», — сказала вона.

За словами Гуменюк, поки що офіційного підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет «Калібр» у Севастопольській бухті немає.

Також вона потролила росіян припущенням, що це були «бойові комарі».

«Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу», — додала вона.

Потролити окупантів вирішив і народний депутат Давид Арахамія.

«Змушений констатувати, що атаку на Севастополь здійснили спеціально навчені за натівськими стандартами бойові качки. Про них неодноразово писала розпропаганда і вкотре виявилася правою», — написав він.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав окупантів відключити камери на всій окупованій території.

«Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після „негативного наступу“ до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що „виграли“ війну. А „Чорноморський флот“ просто сплив…» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше українські ЗМІ повідомили, що в ніч на 29 жовтня в Севастополі було атаковано чотири військові кораблі чорноморського флоту рф — у тому числі фрегат, носій крилатих ракет «Калібр» «Генерал Макаров» та десантний корабель.

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