Болгарський перець і не тільки: в Україні подорожчали три популярні овочі — які зараз ціни у магазинах

У зв'язку з війною та економічними негараздами за останній місяць в Україні різко злетіли ціни на багато харчових продуктів, у тому числі одразу на кілька овочів, які мають великий попит у покупців.



Йдеться про помідори, огірки та болгарський перець, передає Мінфін.



Так, у період з вересня до кінця жовтня середній цінник на червоні помідори збільшився з 58,76 грн/кг до 70,15 грн/кг. Різниця у ціні склала 11,39 грн. Зазначимо, що на початку 2022 року вартість помідорів становила 47,80 грн/кг, тобто вона на 22,35 грн була меншою, ніж зараз.



Середні ціни в українських супермаркетах зараз такі:



Середні ціни на червоні помідори:



Auchan — 67,80 грн;

Novus — 70,99 грн;

Varus — 63,90 грн;

Megamarket — 77,90 грн.



Ціна помідорів сливка збільшилась з 59,51 грн/кг до 102,93 грн/кг, тобто на 43,42 грн/кг. На початку року ціна помідорів складала 64,17 грн./кг.



Середні ціни на помідори сливка у великих українських супермаркетах:



Auchan — 97,90 грн / кг;

Novus — 99,00 грн / кг;

Megamarket — 111,90 грн / кг.

Жовтий болгарський перець за останній місяць подорожчав з 123,68 грн/кг до 156,20 грн/кг. Таким чином цінник зріс на 32,84 грн. Зазначимо, що у січні поточного року вартість болгарського перцю становила у середньому 116,07 грн/кг. За цей період ціна зросла на 40,13 грн./кг.



Середні ціни на жовтий болгарський перець в українських супермаркетах:

Metro — 119,90 грн/кг;

Novus — 159,00 грн / кг;

Varus — 158,90 грн / кг;

Auchan — 187,00 грн / кг.



Огірки гладкі з вересня до жовтня також значно зросли у ціні. За цей період середній цінник у великих супермаркетах збільшився з 70,79 грн/кг до 90,07 грн/кг. Різниця становила 19,28 грн. Зазначимо, що у січні 2022 року цінник на огірки становив 83,49 грн/кг, що на 6,58 менше, ніж зараз.

Середні ціни на гладкі огірки в українських супермаркетах:



Varus — 58,90 грн / кг;

Megamarket — 120,90 грн / кг;

Auchan — 90,40 грн / кг.



Нагадаємо, згідно з прогнозом Нацбанку, у наступні два квартали ціни зростатимуть, а інфляція перевищить 50%.

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