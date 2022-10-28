Інфляція перевищить 50% у наступні два квартали: у Нацбанку дали прогноз про те, що буде з цінами на продукти

Найближчими місяцями в Україні високими темпами зростатимуть ціни на продукти. Це пов'язано не лише з необхідністю забезпечення військових витрат. Дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої.

Такий прогноз дає Нацбанк України у своєму «Інфляційному звіті» за жовтень 2022 року.

За даними НБУ, збільшення видатків бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів'я призвели до подальшого прискорення зростання цін на продукти.

«Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься і перевищить 50% у наступні два квартали. Вагомими факторами зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, які посиляться у зимовий період через дорогі енергоносії», — йдеться в огляді.



Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін. Надвисокими темпами зростали ціни на імпортні фрукти внаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні у липні 2022 року.



Через зменшення пропозиції, у тому числі з тимчасово окупованих південних регіонів України, та збільшення видатків бізнесу на виробництво та постачання зберігалися високі темпи подорожчання овочів, зазначили у НБУ.



«Сільське господарство залишається чи не єдиним сектором в економіці, для якого дія фактору „проблеми з логістикою“ на цінові очікування посилилася. Це може пояснюватися надходженням нового врожаю за обмежених можливостей його зберігання та експорту, попри відкриття „зернового коридору“. Через останнє та липневе коригування курсу підвищилися ціни на українське зерно на внутрішньому ринку», — сказано в огляді.



Знову прискорилося зростання цін на олію та продукти з неї. Це також вплинуло на подорожчання кормів, що разом зі скороченням поголів'я та розширенням можливостей для експорту підтримувало зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м'ясо, а також яйця, йдеться в огляді.



Відчутно дорожчали крупи через виснаження запасів та скорочення можливостей імпорту. Водночас позитивні очікування щодо врожаю вітчизняних круп, зокрема гречки, сприяли зниженню темпів зростання цін на них наприкінці кварталу.



За прогнозом НБУ, наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних та логістичних зв'язків, надходженню на ринок продуктів нових високих урожаїв, у тому числі з південних областей країни.

Крім того, очікується зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.



Нагадаємо, у вересні 2022 року споживча інфляція у річному обчисленні зросла до 24,6% порівняно з 23,8% у серпні. Ціни за місяць зросли на 1,9%.



На думку економіста Іллі Несходовського, за результатами року Україна може вийти на рівень інфляції 30%, що в умовах війни є прийнятним.

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