«П'яне» ДТП у Києві: водійка BMW протаранила автобус (фото)

Напередодні свята автомобіліста молода водійка з ознаками сп'яніння спричинила ДТП на проспекті Перемоги в Києві. Про його обставини повідомили у Патрульній поліції.

Як виявилося, «автоледі» за кермом BMW не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з автобусом МАЗ. І хоча, на щастя, у цій ДТП ніхто не травмувався, обійшлось тільки пошкодженням транспортних засобів, під час спілкування з кермувальницею охоронці порядку помітили, що жінка перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти освідування на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянка відмовилась.

При огляді салону у ньому виявили пляшку

Тож на неї було складено протоколи за статтею 124 («Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП») та за частиною 1 статті 130 («Керування транспортним засобом у стані сп'яніння») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше суперечка між водіями у Києві призвела до смерті військовослужбовця. Подробиці резонансного злочину «ФАКТАМ» розповів найкращий друг загиблого.

627

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram