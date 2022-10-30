Зрадника наздогнала карма: в Україні ліквідовано старлея-самозванця з Макіївки

У ході боїв на українській землі гине все більше російських загарбників та зрадників, які перейшли на бік ворога у 2014 році.



Днями українські воїни ліквідували Олега Шейкіна — бойовика з окупованої Макіївки, який з 2014 року воював у складі російських терористів.



Про це повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан («Штірліц»).

«Шейкін Олег з Макіївки, з 2014 року у складі РОА, командир роти, псевдо старший лейтенант. Зрадника наздогнала карма», — написав Штефан.



Також блогер зазначив, що ліквідований окупант внесений до бази сайту «Миротворець» за участь у підрозділі бандформування.



Крім того, Штірліц розповів ще про двох ліквідованих ворогів.

Загинув лейтенант Енвер Дряєв

та капітан Кирило Алдухін.

Офіцер використав пісню «улюбленої групи» кремлівського фюрера для того, щоб розповісти про найближчі плани ЗСУ.



Хочеться вірити, що ці плани здійсняться, і незабаром світ побачить уламки путінської «імперії».

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов впевнений у тому, що Україна поверне Крим, але звільнення півострова від росіян можливе лише військовим шляхом.

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