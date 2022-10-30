Дитина потрапила під колеса: під Полтавою неповнолітній водій збив 9-річного хлопчика

У місті Пирятин на Полтавщині неповнолітній водій на легковику «Geely» здійснив наїзд на 9-річного хлопчика. Як повідомили в обласному управлінні поліції, постраждалий отримав тілесні ушкодження і був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

На місці ДТП

Нині слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП. Ймовірно, будуть питання і до батьків неповнолітнього винуватця ДТП, який з незрозумілих причин опинився за кермом, не маючи водійських прав.

Нагадаємо, на початку 2022 року було повідомлено про підозру батькам 16-річного водія Infiniti, який влаштував восени 2021 року смертельну ДТП у Харкові. Їх звинувачують у невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною,

476

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram