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Події

В одеських катакомбах поліція врятувала дводенне немовля

19:45 30 жовтня 2022
немовля

В Одесі, де в п'яній бійці до смерті забили поліцейського, під час рейду правоохоронці врятували у катакомбах немовля двох днів від народження.

«Разом з поліцією врятували 2-денного від народження хлопчика. Поліція робила піший рейд. За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами. Малюка народила прямо у катакомбах. Нині дитина у безпеці. Яке щастя встигли…», — повідомила Юлія Нікандрова, голова міської служби у справах дітей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Тайсон Ф'юрі ледь не втратив новонароджену дочку — дійшло до того, що тричі реанімувати довелося самого боксера-чемпіона.

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