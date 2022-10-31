Крутіше за ван Бастена: у чемпіонаті країни-агресора забито фантастичний гол у ворота «комуністів» (відео)

У поєдинку 3-го туру російської футзальної ліги забито шедевральний гол. Його автором став гравець «Тюмені» Андрій Батирєв, який вразив ворота команди кпрф неймовірним ударом п'ятою. Після того, як голкіпер кинув м'яч через весь майданчик, футзаліст чи не з нульового кута ефектним ударом п'ятою пробив над голкіпером «комуністів». Поза сумнівами, крутіше за фантастичний «постріл» голландця Марко ван Бастена у ворота збірної Радянського Союзу на Євро-1988!

«Що стосується моїх голів, то цей — найнезабутніший, — сказав після гри автор м'яча-красеня Андрій Батирєв. — Ще давно наснилося уві сні, що заб'ю такий м'яч. Ось сьогодні вийшло. Златан Ібрагімович постійно п'ятами забиває у великому футболі, і я тепер теж. Але щоб з льоту, та ще за такою траєкторією, це вперше. Усі під враженням».

Додамо, що шедевр Батирєва довів перевагу господарів поля до 3:1, однак «Тюмені» не вдалося втримати перемогу — 3:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що супергол футболіста збірної України Едуарда Соболя визнали найкращим у сезоні.

Фото МФК «Тюмень»

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