«Купка осіб десь у Кремлі»: Зеленський про керівництво рф, яке заблокувало «зернову угоду»

Керівництво рф — невелика групка людей у кремлі — робить все для того, щоб мільйони африканців, жителів Близького Сходу та Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду або як мінімум жорсткої цінової кризи.

Про це сказав у своїй заяві за підсумками 248 дня війни президент Володимир Зеленський.

«Але чомусь якась купка людей десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті чи в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб убезпечити людей від цього», — обурений український лідер.

Україна була і може й надалі залишатися одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. А російські терор та шантаж мають програти.

Таким чином український лідер відреагував на рішення рф вийти з «зернової угоди» — на його думку, воно було прийняте ще у вересні.

«Насправді це не їхнє сьогоднішнє рішення. росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні — тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. З вересня і до сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада росії. Це абсолютно прозорий намір рф повернути загрозу масштабного голоду для Африки, Азії», — вважає Володимир Зеленський.

Зараз, на його думку, потрібна жорстка міжнародна реакція — як на рівні ООН, так і на інших рівнях. У тому числі і на рівні «Великої двадцятки».

«Як росія може бути серед інших у G20, якщо свідомо працює на голод на кількох континентах? Це — нонсенс. росії не місце у „двадцятці“», — обурений президент України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звинуватив окупантів у створенні гуманітарної катастрофи на території Херсонської області України, з лікарень якої зараз вивозиться все медичне обладнання, а медиків, що залишилися в регіоні, військові рф змушують їхати до Криму.

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