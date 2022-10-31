За дві години ЗСУ збили 44 із понад 50 випущених по Україні ракет, — Командування Повітряних сил

Вранці 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряне командування „Центр“ — 18, Повітряне командування „Південь“ — 12, Повітряне командування „Схід“ — 9, Повітряне командування „Захід“ Повітряних Сил ЗС України — 5!» — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал MYROTVORETS NEWS повідомляє, що випущені по Україні ракети 31 жовтня коштують 650 мільйонів доларів.

«50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Орієнтовна вартість Х-101 — 13 мільйонів доларів за одиницю. У російських „мухосранськах“ повинні знати: чому живуть так погано, чому більшість країни не газифікована, чому нема доріг, чому досі живуть в дерев’яних бараках і шукають туалет на вулиці, а бурятські морди п'ють воду з туалету в українській хаті, бо думають, що це криниця», — йдеться у повідомленні каналу.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 31 жовтня росіяни атакували Дніпропетровську область. Постраждала Марганецька громада.

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