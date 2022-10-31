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Майже весь Київ залишився без водопостачання, мешканців міста закликають запастися водою із бюветів (карта)

12:59 31 жовтня 2022
Бювет

Після масованої ракетної атаки на Київ фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Наразі, через пошкодження енергооб"єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла», — заявив він.

Кличко додав, що за три-чотири години водопостачання буде повернуто споживачам лівого берега Києва та частково — правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.

КМДА опублікувало посилання, за яким можна знайти найближчий бюветний комплекс, аби запастися водою: https://cutt.ly/rBLZDEl.

Там звернули увагу, що бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, позначено на карті червоним.

Як писали «ФАКТИ», вранці 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами ЗСУ.

Фото «Київводфонду»

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