«Боєприпаси закінчуються»: залишені в бункері на сході України документи свідчать про поспішну втечу російських військ

Виведення російських військ з українського міста Балаклія відбувалося, вочевидь, настільки поспіхом, що їхні старші офіцери ледве встигали пакувати офіційні документи. Із паперами, які залишили росіяни, ознайомилася команда інформаційного агентства Reuters. Вони показали особисті справи, а також детальну інформацію про те, де перебувають російські розвідники, навіть з координатами. Занотовувалися накази командування та описи бойових дій.

Документи були знайдені у бункері, який слугував штабом у невеликому містечку на сході України. Він був створений у приміщенні колишньої майстерні. На сталевих дверях було написано «Командна група», але за ними журналісти Reuters застали радше хаос. Документи були розкидані на підлозі, деякі з них частково згоріли, але багато з них неушкоджені. За повідомленням Reuters, залишилися тисячі документів. Дослідники переглянули деякі з них і отримали уявлення про керівництво бойовими силами путіна.

Наприклад, за кілька тижнів до виведення, вочевидь, були проблеми зі збором інформації та радіоелектронною боротьбою. Комерційні безпілотники були незнайомі деяким солдатам. Передавачі перешкод, призначені для порушення українського зв'язку, неодноразово виходили з ладу. Документи та щоденники свідчать про те, що війська продовжували скорочуватися: через смерть, дезертирів та стрес. За повідомленнями, у двох блоках залишилося лише 20 відсотків їхньої потужності.

Документи та особисті нотатки скрупульозно фіксували, як змінювалася обстановка для російських військ. Вранці 19 липня, ймовірно, відбулася звичайна командна нарада. Потім, у другій половині дня, українські військові з танків та артилерії атакували село Гракове, що на балаклійському напрямку. Як свідчать документи, росіяни передавали по радіо, що відступають. У блокноті в бункері було знайдено речення: «Боєприпаси закінчуються». Попри підтримку з боку інших підрозділів, втрати були великими — 39 бійців було поранено, 9 загинуло.

Через кілька днів ситуація загострилася. Їхні власні безпілотники, які можна було купити у звичайних магазинах електроніки, мали проблеми з програмним забезпеченням. З іншого боку, українці працювали. А потім, 24 липня, на позиції вийшли американські ракети «Хімарс».

Російський воєначальник розповів, наскільки ефективними були удари України цими ракетами. За його словами, вони дуже точно влучили в командні пункти. Протягом усього серпня велися бойові дії, але вони в основному виснажували російські війська та їхню матеріальну частину.

6 вересня розпочався український контрнаступ, спочатку із застосуванням артилерії. Тоді київські війська оточили село і російські підрозділи були змушені тікати. Командний пункт був обстріляний та охоплений полум'ям. Вцілів лише бункер, але він, напевно, був покинутий на той час.

Повідомляється, що виявленим бункером керував полковник Іван Попов. Він входить до складу 11-го армійського корпусу, який своєю чергою входить до складу балтійського флоту. За повідомленнями російських ЗМІ, Попов служив у Чечні та Грузії. Деякі з повідомлень також свідчать про застосування катувань. Називається ім'я старшого офіцера, який, як стверджується, відповідав за цивільне населення. Він також відповідав за центр допитів, де цивільних осіб били та катували електричним струмом.

Агентство Reuters перевірило достовірність документів, відвідавши п'ять покинутих військових форпостів на північному сході України, координати яких збереглися. Мешканці у кожному випадку підтверджували факт розміщення російських військ. Журналісти також опитали п'ятьох військовослужбовців, які служили в балаклійському угрупованні, і звірили дані в документах з книгою обліку, яку вів один з російських військовослужбовців. Жодних коментарів з боку росії, зокрема, від командирів, дислокованих у Балаклії, не надходило.

Таблиця, знайдена в бункері в Балаклії, показала, що російський сержант отримував 202 084 рублі на місяць у вигляді зарплати плюс премії, в той час як сержант сепаратистських сил отримував лише 91 200 рублів. Керівник вогнеметної роти в Луганську записав у документі, що вісім його підлеглих мали судимості — в тому числі один чоловік за зґвалтування та сексуальне насильство.

Нагадаємо, що на звільненій Харківщині виявлено десять приміщень для тортур. Окупанти катували та вбивали мирних жителів.

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