Розщіплює жирові відкладення та сприяє схудненню: приготуйте суміш з пилку сосни

Пилок сосни лише нещодавно був виключно елітним засобом, що використовувався у найкращих клініках світу з метою продовження життя, відновлення здоров’я та життєвих сил. Це є природний концентрат поживних елементів, завдяки чому він має дивовижну лікувальну дію при різноманітних захворюваннях.

«Сосновий пилок здатний підвищувати життєвий тонус, підіймати настрій людям, схильним до зневіри, а метеочутливим він покращує адаптацію організму до змін погоди та інших несприятливих факторів. Пилок сосни помітно підвищує процес кровотворення в організмі, що призводить до явного збільшення числа еритроцитів і рівня гемоглобіну в крові, — розповів травник Андрій Форсюк. - Вміщені в пилку вітаміни, мікроелементи та макроелементи забезпечують захист клітин підшлункової залози, стимулюють вироблення інсуліну, підвищують цукрову витривалість, що робить його відмінним лікувальним засобом при цукровому діабеті. Він запобігає старінню шкіри та виникненню ракових процесів; покращує еластичність шкіри та м’язів, розщіплює жирові відкладення та сприяє схудненню, знижує кров'яний тиск, понижує в'язкість крові та тим самим перешкоджає тромбоутворенню, покращує кровообіг в клітинах мозку, покращує пам'ять. Потужний протектор імунної системи».

Для ефективнішого засвоєння пилку сосни його змішують з медом.

«Для приготування беруть 1 столову ложку пилку та 0,5 л натурального меду, перемішують до набуття рівномірного жовтого кольору. Якщо мед занадто густий, його можна розігріти, але до температури не вище 40 градусів. Приймають цей збагачений пилком мед по 1 чайній ложці 2−3 рази на день за 30 хвилин до їди, або через 1 годину після їди. Останній прийом такого меду, по можливості, повинен бути не пізніше 19-ї години. Курс лікування — 2 місяці. Потім роблять перерву на 2 тижні. Так слід лікуватися до повного одужання».

А дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як подовжити молодість організму, порадивши їсти 30 різних видів рослин щотижня.

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