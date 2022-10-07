«В групі ризику люди з надлишковою масою тіла, які палять, хворіють на цукровий діабет»: що потрібно знати про метаболічний синдром

Метаболічний синдром не є конкретним захворюванням, це група метаболічних порушень , які свідчать про те, що пацієнту слід негайно звернутись до лікаря. Найчастіше на нього страждають люди середнього та старшого віку, проте аудиторія молодшає й хвороба трапляється серед підлітків та навіть дітей.

— Метаболічний синдром ще називають Синдром Х та Смертельний квартет, — розповіла «ФАКТАМ» сімейна лікарка Тетяна Кабакова. — Він являє собою групу факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу. До нього відносяться стійке підвищення артеріального тиску понад 140/90, підвищений рівень глюкози натще, понад 6,1 ммоль/л; ожиріння — абдомінальне або вісцеральне, тобто коли більшість зайвої ваги накопичується в ділянці живота. Порушення ліпідного обміну («високий холестерин»), підвищення рівня тригліцеридів, низький рівень «хорошого» холестерину, порушення пуринового обміну, рівень сечової кислоти в крові. Метаболічний синдром (МС) не має яскравої та характерної симптоматики. Тому діагностується переважно завдяки профоглядам.

— Чим небезпечне захворювання і хто знаходиться у групі ризику?

— Аудиторія хворих молодшає через малорухомий спосіб життя та нездорове харчування. Групи ризику: люди з надлишковою масою тіла, які палять, хворіють на цукровий діабет 2 типу, люди з артеріальною гіпертензією та іншими захворюваннями серцево-судинної системи, які страждають на подагру, в яких встановлено наявність атеросклеротичних змін периферичних судин, пацієнти, які ведуть малорухливий спосіб життя, мають синдром полікістозних яєчників, вступили у період менопаузи, чоловіки з еректильною дисфункцією.

Метаболічний синдром небезпечний тим, що може перейти у цукровий діабет, внаслідок підвищеного холестерину можуть відкладатися холестеринові бляшки на стінках судин, що значно збільшує ризик розвитку ішемічних інсультів та інфарктів. А, як відомо, артеріальна гіпертензія є найбільшою неінфекційною пандемією у світі та однією з провідних причин смертності. Її поширеність сягає 30−45% загальної чисельності населення з різким збільшенням її частки за віком. Летальні наслідки можуть бути, якщо МС перейде в цукровий діабет, артеріальна гіпертензія дасть ускладнення, а внаслідок холестерину станеться закупорка судин або відрив атеросклеротичної бляшки, що спричинить перекриття кровотоку до органів.

— Яка діагностика захворювання?

— Слід визначити індекс маси тіла (в офіційних джерелах є конкретні цифри по обхвату талії, але я не беру їх до уваги через те, що ці цифри не прив'язані до зросту людини), провести вимірювання артеріального тиску, з'ясувати рівень глюкози крові натще, зробити ліпідограму, визначити рівень сечової кислоти крові, загальний аналіз сечі. Після результатів лікар призначає додаткові методи обстеження, якщо в цьому є необхідність (глюкозотолерантний тест, обстеження щитоподібної залози, УЗД нирок тощо).

— Чи вплинула війна на розвиток метаболічного синдрому серед українців?

— Кількість пацієнтів з МС збільшилась ще за час пандемії ковіду через обмеження фізичної активності, заїдання стресу шкідливою їжею. Під час війни через неякісну їжу, обмеження фізичної активності кількість людей з метаболічними порушеннями зростатиме. В тому числі серед військових, які знаходяться в окопах і харчуються фабрикатами. Більшість не мають тонометра і ліків для контролю тиску.

— Як лікувати хворобу?

— Метаболічний синдром лікується амбулаторно. Якщо випадок не занедбаний, достатньо переходу на правильне харчування та розширення фізичної активності. А вже медикаментозна терапія — за призначенням лікаря.

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