«М'яса» катастрофічно не вистачає: рашисти перекидають в Україну найманців з Африки, — Генштаб

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом противник завдав за добу до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.

Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура у Київській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Черкаській, Чернівецькій та інших областях. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об'єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.



Авіація Сил оборони завдала по окупантах 14 ударів, 12 з них — по районах зосередження озброєння та військової техніки, взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські військові збили 2 вертольоти (Ка-52 та Мі-8) та 2 ворожих безпілотники.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти.

За інформацією Генштабу, росія продовжує перекидати окремі підрозділи на територію білорусі.

Москва шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Військове керівництво росії прийняло рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

російські військові найманці намагаються створити авіаційні частини, щоб перекинути їх в Україну.



«Однак ефективність та навчання льотчиків, що використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, порівняно з Сирією, виплати», — йдеться у повідомленні.



Про те, що російські окупанти не мають достатньо озброєння для ведення війни, раніше повідомляла британська розвідка. Крім озброєння, у підрозділах російських військ явно некомплект особового складу.



Нагадаємо, на півдні росіяни продовжують так звану евакуацію. Напередодні окупанти вивозили з Херсонської області вежі стільникового зв'язку.

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