Навіть не 22-а у світі: Зеленський про ефективність армії росії

Учора, 31 жовтня, українські Сили оборони збили ще чотири російські вертольоти: три ударні Ка-52 та один Мі-8, що говорить про падіння ефективності армії ворога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 250-го дня війни.

«Вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум вчетверо більше ракет. Ще гірші показники у росії по дронах, зокрема й по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня „друга армія світу“ вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб увійшла вона взагалі у другу сотню. І це буде», — сказав глава держави.

Президент також подякував за відмінну роботу всім командуванням Повітряних сил: «Південь», «Північ», «Схід» та «Захід» — і всім підрозділам Сил оборони, які залучені на захист нашого неба.

Більшість об'єктів, які російські терористи вирішили зробити своїми мішенями, вдалося врятувати. За вчорашній ранок окупанти застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, з них 45 збиті.

«Немає у російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано і дбати один про одного. А якщо хтось там у кремлі наслухався своїх шалених пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то нехай потім не дивується своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть „переговори“ у темряві», — резюмував український лідер.

Раніше президент Зеленський заявив, що росія, яка знову блокує «зернову ініціативу» — єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть у всьому світі, особливо постраждають найбідніші країни.

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