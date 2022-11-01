«Поза мораллю та законом»: бізнесмен про «волонтерську» діяльність Маймана

Бізнесмен Єгор Левченко докладно розповів про суть конфлікту з Михайлом Майманом-Помогайло, а також про схеми останнього в інтерв'ю одеському блогеру Стасу Домбровському, пише «РБК-Україна».

«Людина, яка вкрала гроші, які призначалися у перші дні війни для блага України — перебуває поза мораллю та законом… Замість того, щоб спрямувати ці гроші на добрі цілі — він їх розпилює, прожирає і витрачає на повій… Він не бреше, що Циганков приймав гроші, всі переговори зі мною щодо допомоги вів Моня (Майман), стикував моїх людей із людьми Циганкова. Тільки я не зрозумію наше ДБР або тих, хто повинен цим займатися. Вони могли б посадити їх поряд і запитати — гроші давали? Давали. Напиши де? Напевно, у них буде дуже хороша відповідь, що якась гуманітарка до них заходила безкоштовно, і нібито вони купували цю гуманітарку на гроші, які я виділив… У цьому суть нашого конфлікту», — поділився Єгор Левченко.

Також бізнесмен розповів про оборонну структуру, яку нібито очолював Помогайло.

«Він не командир батальйону Архангела Михайла. Це створено було формування в Києві, яке в останню чергу мало їхати воювати… Воно потім розсипалося, на мою думку, всі кудись розсмокталися», — додав бізнесмен.

Левченко також надав інформацію щодо рейдерства будинку у вдови бізнесмена Михайлом Майманом.

«Не має значення, хто 2020 року довів чоловіка Інни до самогубства, відібрали ресторани, заводи, пароплави… І Моня як падальник побіг відбирати у слабкої самотньої жінки будинок. Знайшов колишню дружину (померлого), з якою вони розійшлися 10 років як, підробив документи, користуючись своїми покровителями. Відео є, як Моня виганяв жінку надвір… Ми зараз вставляємо йому палиці в колеса з приводу віджимання будинку. Найняли купу добрих юристів, залучили громадськість. Був суд, де мало бути прийняте одне з незаконних рішень, але суддя, побачивши громадськість, юристів, людей, почала перевзуватися», — розповів він.

Раніше ЗМІ писали, хто стоїть за «ветераном» Майманом і чому йому вдається уникати покарання.

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