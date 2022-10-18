Хто стоїть за «ветераном» Майманом: ЗМІ з'ясовували, чому йому вдається уникати покарання

Останнім часом у ЗМІ з'являються повідомлення про те, що силовики «штормлять» волонтерів, підозрюючи їх у нечесності, розбазарюванні гуманітарної допомоги, а часом і в крадіжці. Щоразу на захист волонтерів постають тисячі людей, публічних особистостей, закликаючи до справедливості. Слід зазначити, що за фактом більшість цих справ навіть не доходить до суду — перевірки доводять непричетність волонтерів до оборудок, що їм приписують, і справедливість тріумфує.

Але, як кажуть, кожна медаль має дві сторони — є в Україні й такі «волонтери» та «ветерани», які роками залишаються безкарними.

Як пише «РБК-Україна», скандально відомий ветеран і волонтер, підозрюваний у шахрайстві та торгівлі зброєю, Михайло Майман фігурує у кримінальній справі про побиття. Видання нагадує, що його вже неодноразово затримували правоохоронні органи, а останнє судове засідання про побиття жінки розглядатиметься 25 жовтня у Голосіївському суді Києва.

Відомий одеський журналіст та блогер Стас Домбровський у своєму розслідуванні говорить про Маймана так: «Я не чув від Михайла Маймана жодного слова правди. Які б запитання йому не ставив, все виявляється брехнею».

Президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко знайомий із Майманом багато років, мало не з дитинства, і в розмові з журналістом не зміг сказати про нього нічого доброго.

«Знаю його з дитинства, ми разом жили по сусідству. Не дружили, але були знайомі. Тісно мене з ним звів один із моїх друзів у 2014 році. Я людям довіряю і прийняв Михайла як свого — повірив його історії про війну. Коли він виїхав з України, багато йому допомагав, слав гроші», — розповідає Шевченко.

За словами Шевченка, коли почалася війна, йому зателефонував Майман і палко переконував, що треба створювати батальйон, захищати Україну, але при цьому переконував, що саме він має стати комбатом.

«Я погодився і відповів, що, мовляв, не питання, я буду твоїм першим заступником, тим більше що 80% батальйону — це були мої хлопці, боксери, які прийшли на захист Києва, — згадує Шевченко і додає, що сам Майман постійно твердив про те, що на війні не можна красти.

Проте майже відразу ж слова Маймана розійшлися зі справами.

«До мене приїхали англійські добровольці служити в батальйон, але, побачивши Мішу, відмовилися служити під його керівництвом. Закінчилося тим, що він украв у них прилад нічного бачення, який коштує 25 тисяч фунтів», — каже Шевченко.

Президент федерації боксу вважає, що Майман-Помогайбо є професійним аферистом, який вміло втирається до людей у довіру.

«Проблема чесних людей у тому, що вони думають, що люди навколо них такі ж чесні», — каже Шевченко, відповідаючи на запитання, чому Майман залишається досі безкарним.

Крадіжка прізвища

Коли Михайло Майман розпочинав свій творчий шлях, він носив інше, українське прізвище — Помогайбо. Однак, одружившись із Сарою Майман, він раптово присвоїв її прізвище собі. Як стверджує сама Сара, без її дозволу.

«У Михайла завжди були проблеми із законом, — каже Іван Залізняк, ексбоєць полку „Азов“, а нині службовець батальйону „Традиції та порядок“. — Він, напевно, тому й узяв прізвище Сари собі. Сам він мені цього не говорив, але я думаю, що він використовував це прізвище як захист від зовнішнього тиску. До євреїв в Україні все ж таки хороше ставлення. Можливо, він думав, що йому щось прощатиметься через те, що єврей».

Залізняк згадує, що до зміни прізвища Майман-Помогайбо вдавався до схожого трюку — говорив оточуючим, що він рідний племінник шанованого в Одесі вихідця з республіки Ічкерія.

«Моє прізвище він присвоїв без дозволу. Я дізналася про це постфактум, — каже колишня дружина Маймана Сара. — Коли я запитала його, чому він мені нічого не сказав, то мені покрутили пальцем біля скроні та заявили, що «прізвище — це наше народне надбання».

Зручний інструмент

Відомий український адвокат, а нині доброволець Андрій Циганков колись представляв інтереси Михайла Маймана у судах, проте їхні дороги швидко розійшлися і тепер чоловіки ворогують.

«Я завжди казав Міші, що адвокат — не спільник. Якщо адвокат бачить, що клієнт починає залучати адвоката до злочинної діяльності, а в даному випадку ми говоримо про мародерство, то захисник не буде поруч перебувати. Тим більше що Міша перейшов усі „червоні лінії“ і почав загрожувати особисто мені та моїй родині силою зброї».

Циганков каже, що є безліч фактів, які прямо доводять, що Михайло Майман — мародер.

«Є свідчення людей, які ходили з ним у воєнізовані походи, але тільки вони були на передку, а Мишко — ні. Він рятував насамперед броньовик, а не людей. Люди для нього завжди були витратним матеріалом», — розповідає адвокат.

Ще однією причиною ненависті з боку Маймана Циганков називає те, що «ветерана» позбавили можливості використовувати ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад) та гуманітарну допомогу для себе".

«На відміну від багатьох інших, я зайнявся цим системно. Хочу довести та доведу, що він злочинець», — каже адвокат.

Циганков вважає, що безкарність Михайла Маймана може бути ознакою того, що «ветеран» — зручний інструмент для певних держструктур.

«Він дуже зручний інструмент для державних структур. Він готовий говорити про те, про що його просять. Тобто те, що будь-яка осудна людина посоромиться розповісти, Майман дає це як свідчення. І не переймається наслідками».

Іван Залізняк взагалі вважає, що Михайло — позаштатний агент українських спецслужб.

«Дивно коли на людині стільки всього висить, а проблем із законом у неї не виникає», — каже ветеран.

Фото: ветеран Михайло Майман (колаж Styler)

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