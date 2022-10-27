У Києві вдова ресторатора позивається до «ветерана» Маймана за будинок, — ЗМІ

Вдова відомого київського ресторатора Інна Хетманчик виступає відповідачкою за позовом Світлани Геллер. Справа стосується будинку, який, за твердженням Хетманчик, Геллер понад 12 років тому нібито незаконно переоформила на скандального «ветерана» Михайла Маймана. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на підсумок слухання у Дарницькому районному суді 26 жовтня.

«Світлана Геллер, за твердженням Інни Хетманчик, входить до складу групи, яку очолює „ветеран“ Михайло Майман (Помогайбо), щодо якого вже порушено не одне кримінальне провадження», — пише «РБК-Україна».

Видання нагадує, що його затримувала СБУ у справі про незаконну торгівлю зброєю, у Голосіївському суді Києва днями слухалася справа про побиття Майманом жінки.

Інна Хетманчик стверджує, що Світлана Геллер понад 12 років тому нібито незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана — Богдана Помогайбо) будинок, який належав покійному чоловікові Інни Хетманчик.

«Тепер вдова не може вступити у права спадщини за законом і змушена в суді захищатися від надуманих позовів з боку Геллер», — йдеться у публікації.

В інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському, який уже не перший місяць займається розслідуваннями про справи Михайла Маймана, Інна Хетманчик розповідала про те, як Михайло Майман та його спільники практично довели її чоловіка до самогубства та мало не силою виставили її з власного будинку.

«Правоохоронні органи, за її словами, не діють, а суди приймають до розгляду позови від спільників Маймана», — йдеться у публікації.

Так, пише «РБК-Україна», на попередніх судових слуханнях судді залишили поза увагою доводи адвокатів про те, що всі терміни оскарження договору дарування, який Світлана Геллер вимагає визнати недійсним, спливли ще 2012 року.

На засіданні суддя Юлія Міцик взяла до уваги всі аргументи нових адвокатів Інни Хетманчик.

Варто також зазначити, що паралельно із засіданням під будівлею суду відбувся мітинг на підтримку Інни Хетманчик.

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