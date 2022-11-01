Окупанти обстріляли ракетами Миколаїв: є загиблі та поранені

Російські війська майже кожну добу завдають ударів по Миколаєву. В ніч проти 1 листопада рашисти знову обстріляли місто. Метою ворожих ракет стала цивільна інфраструктура, внаслідок чого загинула жінка, ще п'ятьох людей поранено.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.



«Близько опівночі Миколаїв відзначав обстріл ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об'єктів», — написав він у соціальній мережі.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей, ще одна жінка загинула. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 5 цивільних.



Про руйнування, що сталися у місті внаслідок обстрілу, розповів також заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко.



Одна з ракет пошкодила будівлю Першої української гімназії ім. Аркаса. Обійшлося без жертв.

Три ракети вдарили по території Миколаївського політехнічного професійного коледжу. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі у складському приміщенні коледжу та у 5-поверховому житловому будинку.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі російські військові «Градами» та дронами-камікадзе атакували Дніпропетровську та Полтавську області.

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