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Ворог завдав ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях, збито 6 дронів-камікадзе

9:13 1 листопада 2022
будинок

Сьогодні вночі російські варвари атакували Дніпропетровську та Полтавську області.

Усю ніч росіяни обстрілювали Нікопольський район — били з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Попередньо людей не зачепило.

До Нікополя прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач та знеструмили насосну станцію водоканалу.

Понад 40 000 сімей залишилися без води, понад 10 000 — без світла.

«Енергетики працювали всю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція розпочала роботу», — додав Резніченко.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що вночі в небі над областю українські захисники збили три ворожі дрони-камікадзе.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив удари чотирьох ворожих дронів, які впали на об'єкти цивільної інфраструктури, після чого там почалася пожежа.

«Вранці на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг» , — додав Лунін.

Нагадаємо, вчора по Україні росіяни завдали 55 ударів крилатими ракетами, 45 ракет збили українські сили ППО.

Президент Зеленський упевнений, що жодні удари окупантів не відіб'ють в українців продовжувати жити й боротись, щоб вигнати російську нечисть з нашої землі.

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