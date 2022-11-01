Реакція на ракетні обстріли: із Молдови висилають російського дипломата

Від російських ракетних атак 31 жовтня постраждала не лише Україна, але й Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови 31 жовтня ухвалило рішення про визнання представника посольства рф у Кишиневі персоною нон грата на своїй території. Дипломат буде змушений залишити державу, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Про цей факт російську сторону повідомили 31 жовтня, коли викликали посла російської федерації в Кишиневі Олега Васнєцова в штаб-квартиру МЗС.

Послу рф вкотре наголосили, що ракетні обстріли сусідньої України продовжують загострювати безпекові ризики, а громадяни Молдови все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни.

Нагадаємо, 31 жовтня російська ракета, збита українською ППО під час ранкової атаки, впала у селі Наславча в Республіці Молдова. Жертв та потерпілих немає, але десятки будинків пошкоджені.

На фото в заголовку посол російської федерації в Молдові Олег Васнєцов. Фото: МЗС Молдови

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