У режимі чергових груп: як працюватимуть навчальні заклади у Київській області

Через загрози нових ворожих ударів по столичному регіону заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації із посиланням на рішення Оперативного штабу ради оборони Київської області.

Своєю чергою заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

У разі змін у навчальному процесі батьків та учнів обіцяють інформувати додатково.

Відзначимо, що напередодні мер Броварів Ігор Сапожко навіть рекомендував школам прийняти рішення про достроковий початок осінніх канікул, хоча раніше в багатьох регіонах країни мова йшла про те, щоб скасувати осінні канікули взагалі, об'єднавши їх із зимовими.

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