39.45 / 40.35 38.62 / 39.69
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У режимі чергових груп: як працюватимуть навчальні заклади у Київській області

12:58 1 листопада 2022
У режимі чергових груп: як працюватимуть навчальні заклади у Київській області

Через загрози нових ворожих ударів по столичному регіону заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації із посиланням на рішення Оперативного штабу ради оборони Київської області.

Своєю чергою заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

У разі змін у навчальному процесі батьків та учнів обіцяють інформувати додатково.

Відзначимо, що напередодні мер Броварів Ігор Сапожко навіть рекомендував школам прийняти рішення про достроковий початок осінніх канікул, хоча раніше в багатьох регіонах країни мова йшла про те, щоб скасувати осінні канікули взагалі, об'єднавши їх із зимовими.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

пенсіонер

Незалежно від виду пенсії: кому з пенсіонерів з грудня доплачуватимуть по 579 грн

Оперативне фото поліції

Під Миколаєвом зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, загинула молода родина з немовлям

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту