«Не відкривайте холодильник якомога довше, щоб продукти не зіпсувалися»: як пережити вимкнення світла

Через терористичні обстріли росією нашої критичної інфраструктури, більшість українців розуміють, що зима буде важка, масових відключень електрики не уникнути. Дерматологиня Катерина Бакіко радить підготуватися до будь-яких ситуацій й поділилась своїми лайфхаками, що насамперед слід зробити:

«До настання зими утепліть своє помешкання: ізолюйте горище, заблокуйте протяги за допомогою герметика або віконної плівки. Захист від протягів можна прикріпити до нижньої частини дверей, щоб запобігти виходу тепла. Утепліть підлогу килимом.

Подбайте за їжу та воду, зберігайте кілька пляшок з водою та продукти, що не швидко псуються: консерви, швидкорозчинні супи, сухарі, сухофрукти тощо. Коли ви знаєте, що буде відсутня вода та електрика, наперед наповніть ванну водою та відро для змиву унітазу.

Перед морозами — перекрийте головний водопровідний кран, щоб запобігти замерзанню.

Подбайте про приготування їжі, купіть туристичний пальник, запас газу.

Обов’язково підготуйте зимовий одяг для всіх членів вашої родини. Також пошукайте теплі шапки, шарфи, рукавиці, шкарпетки, пледи. Подбайте за теплу ковдру, туристичні теплі спальники. Вночі можна спати у наметі вдома. Подбайте за ліхтарі (на акумуляторах), радіоприймач на батарейках (і батарейки). І багато свічок для романтики, жартую.

Переконайтеся, що ваш автомобіль готовий, якщо вам знадобиться евакуюватися. Заповніть бензобак машини або зберігайте каністру з паливом. Купіть та тримайте зарядженими пауербанки, це дозволить вашому телефону бути довше на зв’язку та контактувати з людьми. Можна обрати пауербанки на сонячній батареї".

Якщо у вас дров’яний або газовий котел, лікарка радить подбати про запас палива та дров, щоб принаймні одна кімната була теплою:

«Усі, хто зберіг старі пічки або купили котли — молодці. Вимкніть холодильник або морозильну камеру. Якщо зникла електрика надовго, продукти можна зберігати якийсь час на балконі або у захищеному місці надворі, при умові холоду, або одразу приготувати з цих харчів консерви. Щоб ваша їжа довше залишалася холодною: знизьте температуру в холодильнику або морозильній камері до того, як станеться збій. Не відкривайте холодильник якомога довше, щоб ваші продукти не зіпсувалися.

Якщо вам або члену вашої сім’ї потрібно регулярно приймати ліки, обов’язково оновіть рецепт та купіть ліки заздалегідь.

Зберіть цікаві настільні ігри, папір, олівці для того, щоб дітям було цікавіше. Перевірте чи маєте тривожну сумку (документи, ключі, аптечка тощо)".

Також Катерина Бакіко радить вимкнути електроприлади перед відключенням електрики.

Коли живлення відновиться, може виникнути стрибок напруги, який пошкодить ваші прилади.

Раніше експерт з енергоефективності Максим Бойчук розказав, як можна зекономити на використанні світла та тепла.

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