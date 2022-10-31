Росіяни продовжують обстрілювати Украиїну. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Серед них — Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 — по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 — по взводних опорних пунктах, а також 4 — по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника», — йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні.

«Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій — знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них днями успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту. На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку», — додали в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військ у Херсонській області сповільнився через дощову погоду, але загалом контрнаступ триває. А російський юрист Марк Фейгін заявив, що звільнення Херсона українською армією може відбуватися за двома сценаріями: штурм військовим шляхом, під час якого ЗСУ можуть зазнати великих втрат, але одночасно завдати значної шкоди російській армії. Інший сценарій — «хитрий маневр від ЗСУ».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія робить із Херсонщини зону відчуження, зону без цивілізації.

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