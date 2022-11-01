Мобілізований росіянин шукає дружину, щоб їй виплатили компенсацію після його загибелі в Україні

Житель Кемеровської області росії, якого мобілізували на війну в Україні, оголосив в Інтернеті, що шукає дружину, щоб їй виплатили компенсацію, якщо він загине на фронті, пише «Радіо Свобода».

«Я не хочу віддавати компенсацію якомусь фонду, я хочу віддати її своїй землячці», — написав у соціальних мережах 35-річний мобілізований, у якого, за його словами, немає родичів.

Чоловік наголосив, що не має жодних вимог до дружини. Він попросив надіслати йому номер телефону, щоб домовитися про приїзд до навчального центру для мобілізованих, де має відбутися шлюб. Після кількох телефонних дзвінків росіянин вже обрав собі майбутню дружину.

Додамо, що 28 жовтня міністр оборони росії сергій шойгу доповів путіну, що «часткова мобілізація» завершилася і військкомати продовжать комплектування виключно за рахунок прийому добровольців і кандидатів на контрактну службу. Середній вік призваних за «частковою мобілізацією» становив 35 років.

Тим часом український проєкт InformNapalm проаналізував наявні (часткові) дані про загибель на фронті росіян, мобілізованих після 21 вересня в рамках так званої часткової мобілізації.

«Усі загиблі були призвані ще у перший тиждень мобілізації у вересні. Перша інформація про загиблих з'явилася 4 жовтня. В середньому мобілізований прибував в Україну протягом семи днів. Були й експрес-випадки, коли мобілізований приїжджав в Україну на третій день після мобілізації, — пише InfromNapalm. — Через дванадцять днів після мобілізації в Україні вбивають „мобіків“. На передовій вони перебувають близько чотирьох діб».

Тим часом «часткова мобілізація» на росії не закінчується, незважаючи на заяви шойгу.

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