Жовтень 2022 став одним із найтепліших в Україні з 1881 року

На відміну від незвично холодного вересня цьогорічний жовтень увійшов до ТОП-20 найтепліших в Україні з 1881 року — середньомісячна температура повітря у столиці склала +10,6°С. Як повідомили метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, це вище за кліматичну норму на 2,0°С.

Окрім того, другий місяць осені порадував киян і «бабиним літом», яке тривало чотири дні, починаючи з 6 жовтня. Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура піднялася до + 22,1°С.

Своєю чергою 21 жовтня мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С.

А синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що й початок листопада холодним не буде. Згідно з її постом у мережі, 2-го листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Виключенням можуть стати лише схід та північ України.

Температура повітря на заході та півдні вдень у середу очікується на рівні +12-+18 градусів, на півночі — +8+12 градусів, у центрі — +9+14 градусів, а на буремному сході — +6+11 градусів.

Вітер очікується переважно північно-західний, помірний або невеликий.

У Києві опади можливі хіба що в другій половині дня, а температура вдень коливатиметься між позначками +10 та +11 градусів.

Втім, у четвер в Україні дощів побільшає, і другій половині тижня — похолоднішає.

Нагадаємо, про похолодання, яке наближається, українців попередили ще днями.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram