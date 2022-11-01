«Яка ж падлюка сепаратична попалась»: Тіну Кароль довів до сліз співробітник аеропорту

Співачка тіна Кароль, яка зараз перебуває з туром в США й нещодавно разом із сином відвідала штаб-квартиру ООН, потрапила в неприємну ситуацію в аеропорту. Через інцидент з проросійським співробітником вона не встигла на літак. Більше того, він доклав зусиль для цього. Про це Тіна Кароль розповіла в соцмережах.

«Ситуація ввігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду… злість та біль… Підхожу до бордінг контролю… І яка ж падлюка попалась сепаратична мені. Затримав… Його запитання: „Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім, а потім в расєю?“. І либиться, мудак. „Слава Україні!“, — я йому. Біжу зла, матюкаюсь. Літака нема… вилетів без нас. Обертаюсь, а навколо новорічні вогні монтують, все, я розревілась», — поділилася обурена Тіна в Telegram.

Вона також додала, що мріє про смерть путіна.

«У нас будуть свої новорічні вогні — найкращі. Просто це… Здохни х*йло!» — додала Тіна.

Раніше Тіна Кароль присвятила путіну вірш-прокляття.

А Вєрка Сердючка на концерті в Амстердамі послав росію слідом за кораблем.

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